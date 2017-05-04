Часть делегации сирийской оппозиции ушла с заседания в Астане из-за Ирана

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Ряд членов вооруженной оппозиции Сирии со скандалом покинул пленарное заседание в Астане. Во время подписания странами – гарантами перемирия меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, один из оппозиционеров заявил, что Ирану не место среди гарантов.

Часть делегации вооруженной оппозиции Сирии 4 мая со скандалом покинула пленарное заседание в Астане. Об этом сообщает ТАСС.

Это произошло во время подписания странами – гарантами перемирия меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Один из членов оппозиции начал кричать, что Иран является преступной страной, и ему не место среди гарантов.

После этого он вместе с представителем делегации бросили переговорные наушники и вышли из зала.

Тем не менее, глава делегаций России, Ирана и Турции в присутствии спецпосланника генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры не обратили внимание на этот демарш. Они продолжили церемонию подписания документа, которая завершилась аплодисментами со стороны остальных участников заседания.

Реализация меморандума займет месяц.