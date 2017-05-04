МЧС России: вертолет Robinson пропал в Башкирии

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В Башкирии не выходит на связь вертолет Robinson, он отслеживал лесопожарную обстановку в регионе. У вертолета сработал аварийный маяк. На борту находятся три человека, они подали три сигнала бедствия.

Вертолет марки Robinson пропал в Башкирии во время мониторинга лесопожарной обстановки, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по республике.

Сообщается, что на борту находятся три человека, они вручную подали три сигнала бедствия. Ведутся поиски вертолета, предположительно, в районе поселка Инзя.

В ведомстве рассказали, что у вертолета сработал аварийный маяк.

Противопожарный режим введен в Башкирии с 4 мая, поскольку наступила теплая и сухая погода и существует угроза лесных пожаров.