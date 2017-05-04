Москвич в ходе ссоры с матерью выкинул ее собаку с 16-го этажа

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В Троицке мужчина во время ссоры с матерью выбросил с 16-го этажа ее собаку. В результате падения пес погиб. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы, по данному факту возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.

В Троицке мужчина выбросил с 16-го этажа собаку своей матери. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Москвы.

"В результате ссоры с матерью он взял ее беспородную собаку и демонстративно выкинул животное с балкона 16-го этажа. От падения с большой высоты пес умер", - сообщил источник в ведомстве.

По факту жестокого обращения с животными было возбуждено уголовное дело. Мужчина был задержан в квартире участковыми. Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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