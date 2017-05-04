Зюганов поддержал программу реновации жилья в Москве

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал законопроект о реновации жилфонда Москвы и предложил распространить его на другие регионы. Об этом он сообщил на совместном заседании Государственного совета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

Лидер коммунистов поддержал столичную программу реновации. "40% граждан живет в жилье хрущевской эпохи. Оно все или ветхое, или аварийное, или требует немедленного сноса. Хотел бы обратить внимание на инициативу москвичей, которые предложили целую серьезную программу, внесли пакет законов по решению этой проблемы. Мне представляется, она касается каждого региона, каждого субъекта. И в этой связи нам надо подумать, каким образом, Владимир Владимирович Путин, реализовать государственную программу, и в этом отношении все вы получите полную поддержку и партий, и движений, и организаций, потому что достойное, качественное жилье - это вопрос первоочередной для нашей большой и холодной страны", - отметил Геннадий Зюганов.

Он назвал разработку новых проектов архисложной задачей, которая требует комплексного решения. "И в этом отношении у нас есть уникальный опыт у многих городов на местах. Давайте поучимся друг у друга и проведем соответствующий инструктаж и поддержку законодательных инициатив", - добавил Зюганов.

Зюганов отметил, что "хрущевки" были рассчитаны на 30 - максимум 40 лет, а простояли 50 лет и капитальному ремонту не подлежат. "Они ("хрущевки") сплошь и рядом заселяют целые, в том числе и моногорода. Поэтому разработка новых проектов (жилья), которое будет стоять 80-100 лет, и всех коммуникаций - это задача архисложная, требует комплексного решения. В этом отношении у нас есть уникальный опыт у многих городов", - сказал он.

Снос домов, не подлежащих капремонту, касается каждого региона, отмечает лидер КПРФ.

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