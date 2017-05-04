Художник Павленский получил политическое убежище во Франции

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Художник-акционист Петр Павленский получил политическое убежище во Франции. В январе стало известно, что он эмигрировал из России вместе со своей женой и двумя дочерьми из-за обвинения в сексуальном насилии.

Художник-акционист Петр Павленский получил политическое убежище во Франции, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на адвоката художника.

— AFP news agency (@AFP) 4 мая 2017 г.

В январе 2017 года Павленский обратился к властям Франции с просьбой предоставить ему, его жене и двум дочкам политическое убежище. В России против художника актриса "Театра.doc" Анастасия Слонина выдвинула обвинения в изнасиловании.

Художник Павленский известен перфомансами. В основном, они связаны с самоистязанием. За свою последнюю громкую акцию - поджог двери здания ФСБ на Лубянке - он был приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей.

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