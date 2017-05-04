Истребители США сопровождали бомбардировщики и Су-35 из России у Аляски

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Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 в сопровождении истребителей ВКС России Су-35 совершили полет недалеко от побережья Аляски. В результате их сопровождали истребители F-22 "стелс" ВВС США.

Истребители F-22 "стелс" ВВС США сопровождали два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 в районе Аляски. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Fox-News.

При этом бомбардировщики перемещались в сопровождении истребителей Су-35. Это произошло утром 4 мая по местному времени. Они вошли в зону опознавания ПВО США в районе Аляски. Направленные им навстречу истребители F-22 "стелс" на тот момент вели патрулирование в районе юго-западнее населенного пункта Чэриот (штат Аляска).

Американские ВВС особо отмечают, что российские бомбардировщики впервые сопровождались истребителями Су-35 вблизи Аляски.

Инциденты с бомбардировщиками Ту-95 происходили у берегов Аляски и раньше. В апреле истребители F-22 ВВС США сопровождали Ту-95 МС над акваторией Тихого океана. Кроме того, аналогичная ситуация произошла с участием канадских истребителей CF-18, которые также занимались сопровождением российских бомбардировщиков.