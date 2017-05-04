Три человека погибли в результате крушения вертолета Robinson в Башкирии

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Вертолет Robinson потерпел крушение в районе поселка Белорецкое в Башкирии. На его борту находились три человека. По предварительным данным, все они погибли. Приволжское СУ СК России на транспорте начало проверку по факту данного происшествия.

В результате крушения вертолета Robinson в районе поселка Белорецкое в Башкирии погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС.

"По предварительной информации, вертолет разбился в 30 км южнее населенного пункта Инзер Белорецкого района. На его борту находились три человека, по предварительным данным, все погибли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки в сложных погодных условиях, после чего потерпел крушение. Приволжское СУ СК России на транспорте начало проверку по факту данного происшествия.

Ранее сообщалось, что в Башкирии не выходил на связь вертолет Robinson, который отслеживал лесопожарную обстановку в регионе. У него сработал аварийный маяк. На борту находилось три человека, они подали три сигнала бедствия.

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