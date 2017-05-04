Марин Ле Пен забросали яйцами в ходе предвыборной поездки

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Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен попала в неприятную ситуацию во время своей предвыборной поездки в Бретань. Там активисты забросали политика яйцами. Сотрудники службы охраны смогли защитить женщину от летящих предметов и увели ее в безопасное место.

Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен оказалась забросана яйцами во время ее поездки в Бретань. Об этом сообщает ТАСС.

Видео опубликовал сайт телеканала BFM TV. На нем видно, как группа противников программы Ле Пен начала бросать в ее сторону яйца. Также они стали кричать: "Вам здесь нечего делать, мадам!"

Между тем, сотрудники службы безопасности политика успели закрыть ее от летящих предметов и увели женщину в безопасное место.

Марин Ле Пен пробилась во второй тур президентских выборов во Франции. Первый состоялся 23 апреля. Кроме нее, барьер преодолел основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон. Второй тур пройдет 7 мая.

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