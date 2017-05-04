Марин Ле Пен забросали яйцами в ходе предвыборной поездки
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Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен попала в неприятную ситуацию во время своей предвыборной поездки в Бретань. Там активисты забросали политика яйцами. Сотрудники службы охраны смогли защитить женщину от летящих предметов и увели ее в безопасное место.
Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен оказалась забросана яйцами во время ее поездки в Бретань. Об этом сообщает ТАСС.
Видео опубликовал сайт телеканала BFM TV. На нем видно, как группа противников программы Ле Пен начала бросать в ее сторону яйца. Также они стали кричать: "Вам здесь нечего делать, мадам!"
Cris @MLP_officiel présidente à l'extérieur et "dehors les fachos" à l'extérieur. @ouestfrance35 #MLP pic.twitter.com/3Z8BXBGH3v— Emilie Chassevant (@miloucaz) 4 мая 2017 г.
Между тем, сотрудники службы безопасности политика успели закрыть ее от летящих предметов и увели женщину в безопасное место.
Марин Ле Пен пробилась во второй тур президентских выборов во Франции. Первый состоялся 23 апреля. Кроме нее, барьер преодолел основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон. Второй тур пройдет 7 мая.
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