Собянин: порядок включения в программу реновации добровольный

Теги: Москва собянин хрущевки

Объем аварийного жилья по России в ближайшие 10–15 лет удвоится без программы реновации в Москве, сообщил Сергей Собянин на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

Объем аварийного жилья по нашей стране в ближайшие годы удвоится без программы реновации в столице. Об этом рассказал в четверг Сергей Собянин.

"Действительно, это насущная проблема. Если ее не решать, то к тому аварийному фонду, который есть в России, еще прибавится примерно такая же цифра в ближайшие 10-15 лет", – рассказал мэр столицы.

Он добавил, что инициаторами программы выступили сами москвичи, проживающие в таких пятиэтажках. "Сегодня порядок включения в эту программу исключительно добровольный, включаются только те дома, которые сами инициируют процесс реновации своего жилого фонда", – объяснил мэр Москвы.

Он отметил, что московские власти работают в диалоге с Госдумой, чтобы принять взвешенное законодательство по программе.

21 февраля Владимир Путин поручил Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Московские власти подготовили проект реновации жилья в столице, который уже прошел первое чтение в Госдуме.

Новые дома построят из монолита или современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью и возможностью внутренних перепланировок. В новостройках увеличится площадь помещений общего пользования, в том числе межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтовых шахт, коридоров и подвалов.

В настоящее время готовятся поправки ко второму чтению проекта закона, которое может пройти в июле. Сергей Собянин пообещал, что поправки будут учитывать права и интересы горожан.

Голосование по программе реновации жилья начнется 15 мая.

Читайте также:

Зюганов поддержал программу реновации жилья в Москве

Реновация в Москве: как проголосовать за участие в программе

Получить информацию о реновации можно в Справочной службе Москвы