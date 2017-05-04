Путин подвел итоги выполнения майских указов

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Итоги пяти лет работы по выполнению майских указов президента подводили в четверг на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития. Его провел Владимир Путин. Как отметил глава государства, позитивная динамика присутствует, но проблемы все ещё остаются.

В Георгиевском зале - председатели Совета Федерации и Госдумы, губернаторы, мэры, руководители парламентских фракций. Плюс, президентская комиссия по мониторингу социально-экономического развития. Все те, кто определяет путь большой страны. На повестке - насущные проблемы, передает "ТВ Центр". Переселение из ветхого и аварийного жилья. Владимир Путин констатирует: с января 2014 года новые комфортные квартиры получили более полумиллиона человек. Федеральная программа выполнена уже на 70 с лишним процентов. Однако некоторые регионы заметно отстают. И причиной тому, как правило, управленческие промахи.

"Прошу взять на себя персональную ответственность, уважаемые коллеги, за ситуацию. Не посылать объясняться подчиненных, а самим прийти к людям и четко сказать, когда они смогут переехать в новое жилье. Одновременно хочу предостеречь тех, кто в погоне за соблюдением сроков пытаются навязывать людям дома, где крыши текут, штукатурка осыпается. То есть по принципу - возьми боже, что нам не гоже, ну и просто, чтобы отчитаться. Хочу повторить: важны не только сроки, но и качество жилья", - отметил Путин.

Необходимо также разобраться со случаями, продолжает Путин, когда людей - часто по формальным причинам - не включают в программу переселения. Хотя помещения, в которых они живут, для этого совершенно не пригодны.

"Масштаб проблемы, конечно, очень большой. И в число аварийных попадают дома, которые не были признаны таковыми на начало 2012 года. Разумеется, хотелось бы сделать еще больше и расширить эти рамки. Поручаю правительству Российской Федерации совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года. А на переходный период предлагаю продлить работу Фонду жилищно-коммунального хозяйства, который в целом доказал свою эффективность", - заявил Путин.

Сегодня у всех на слуху то, как жилищный вопрос решает Москва. Народное голосование по включению пятиэтажных хрущевок в список для расселения и сноса начнется уже 15 мая. Владимир Жириновский интересуется: а не слишком ли масштабна и преждевременна программа реновации столичного жилфонда?

Мэр Москвы объясняет: программа нужна и важна. И не только для Москвы. Для всей России. Нагрузки в будущем будет меньше для всех.

"Это насущная проблема, и если ее не решать, то к тому аварийному фонду, который есть в России, еще прибавится примерно такая же цифра в ближайшие 10-15 лет. И инициаторами этой программы были сами москвичи, которые проживают там. Сегодня порядок включения в эту программу исключительно добровольный. Включаются только те дома, которые сами инициируют процесс реновации своего жилого фонда. Предоставление новых условий жилых для тех, кто переселяется, является максимально комфортным, которые не ухудшают, а улучшают жилищные условия", - пояснил Собянин.

Жириновский вроде бы даже согласен - дома в Москве строят хорошие. Но вот с досугом для горожан, по его мнению, дела обстоят куда хуже.

Жириновский: Сегодня 4 мая - столица нашей родины - давайте, куда можно пойти потанцевать? Вот просто танцы. Нет. Я организовал бал. И что? Кто-то пришел? Чиновники? Опыт перенять, так сказать. Это ведь тоже имеет значение.

Путин: Сергей Семенович, хотите что-то добавить по Москве? Куда пойдем на танцы?

Собянин: Владимир Владимирович, по поводу беспокойства Владимира Вольфовича по танцплощадкам - в каждом парке танцплощадки существуют, поэтому мы сотню приглашений ему пришлем для того, чтобы у него был выбор, кроме того, созданы тысячи спортивных площадок, воркаут-площадок для того, чтобы молодежь могла во дворах заниматься.

И потанцевать, и спортом заняться, и документы оформить - в одном месте и без очереди. Сеть МФЦ также обсуждали на Госсовете. В стране таких уже три тысячи, а число обращений только в прошлом году превысило 60 миллионов. Владимир Путин уверен: необходимо и дальше повышать эффективность работы многофункциональных центров. Опираясь на мнение россиян. Система оценки качества обслуживания должна работать, как часы. И не только в МФЦ. В больницах, поликлиниках, в школах. Специальными сенсорными терминалами оборудовано уже около половины российских соцучереждений. Президент подчеркивает - принципиально важно обеспечить подлинную независимость оценки: активнее привлекать ОНФ и социально ориентированные НКО. Чтобы не возникало "так называемого междусобойчика", когда персонал опрашивает и оценивает сам себя.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".