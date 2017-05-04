В Астане приняли меморандум о четырех зонах деэскалации в Сирии

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Четыре зоны деэскалации будут созданы в Сирии как минимум на полгода. Их действие может быть в будущем продлено. Таков один из итогов прошедшего в четверг в Астане четвертого раунда переговоров по сирийскому урегулированию. В них приняли участие страны-гаранты перемирия - Россия, Турция и Иран, а также сирийские противоборствующие стороны.

Эти переговоры снова проходят непросто. Дождавшись момента, представитель сирийских вооруженных группировок выкрикивает антииранские лозунги и покидает зал. Впрочем, провокация не срывает договоренностей, которые визируют страны-гаранты. На этот раз кроме Ирана, России и Турции, в качестве наблюдателя впервые в Астане присутствует помощник госсекретаря США Стюарт Джонс, также в зале Стаффан де Мистура. Главное решение дипломатической коалиции - создать в Сирии зоны безопасности, передает "ТВ Центр".

"С шестого числа фактически прекратятся все боевые действия на этих территориях, предварительно очерченных нашими военными экспертами. Дальнейшее соблюдение режима боевых действия в большей степени теперь будет зависеть непосредственно от тех формирований не только вооруженной оппозиции, которая находится в этих зонах деэскалации, но и от террористических организаций. Прежде всего, "Джебхат ан-Нусры", присутствие которых на этих территориях достаточно значительное", - рассказал специальный представитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев.

Речь о четырех зонах, где ведутся наиболее интенсивные боевые действия между правительственными войсками, запрещенной в России "Джебхат ан-Нусрой" и вооруженной оппозицией. Это провинция Идлиб, территория к северу от Хомса, Восточная Гута в районе Дамаска и юг Сирии. В этих регионах будет действовать режим полного прекращения огня, начнутся работы по восстановлению социальной инфраструктуры, откроется вход для гуманитарных организаций. В сирийском правительстве уже заявили, что приветствуют подписание договоренностей и прекращают полеты авиации над этими территориями.

"Мы выражаем уверенность, что после такого заявления полеты сирийской боевой авиации и их полеты над территорией зон деэскалации прекратятся. Что касается авиации ВКС России, то мы соответственно готовы и прекратим боевую работу на этих территориях. Но только в том случае, если с территорий зон деэскалации не будут предприниматься какие-то усилия по дестабилизации ситуации", - отметил Лаврентьев.

Не исключено, что на линиях разграничения будут располагаться воинские контингенты из стран-наблюдателей. Все это поможет избежать вооруженных конфликтов и укрепить политическое урегулирование. Впрочем, сирийские группировки, продолжают настаивать на отставке Башара Асада. Одна из последних провокаций с якобы использованием правительственными силами химического оружия в провинции Идлиб закончилась американским ракетным ударом по авиабазе Шайрат. Вердикт "виновен" против сирийского президента выдвинули, не изучая доказательств. По словам Сергея Лаврова, который в четверг посетил с официальным визитом Финляндию, вопрос с расследованием не решен до сих пор.

"Россия настаивает на профессиональном, тщательном и транспарентном расследовании, которое пока пытаются "замотать" наши западные коллеги", - заявил Лавров.

Схема, когда по команде "мотор" снимаются видео, обвиняющие в бесчеловечности Асада, продолжает использоваться. Арабо и англоязычные информационные ресурсы сообщают, что снят еще один постановочный видеоролик, на котором для правдоподобности используется дым от горящих покрышек, пожарные машины и загримированные пострадавшие. Якобы из морга несколько дней назад даже выкрали 23 детских тела. В ближайшие несколько дней через одну из европейских стран этим видео подкрепят еще одно обвинение в использовании Асадом химического оружия.

"Хотела бы сказать тем, кто пытается таким образом найти доказательства. Вы просто не там ищите, господа. Виновных надо искать там, кто заинтересован в эскалации ситуации, а не в налаживании политического процесса и налаживания мира на земле. Сирийское правительство к таковым никак отнести нельзя", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Убедить в этом Запад - одна главных задач российских дипломатов. Официальный Дамаск – последний, кто заинтересован в кровопролитии на территории своей страны. Но пока западная коалиция продолжает идти на поводу и вооруженных группировок.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".