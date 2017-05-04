Путин открыл крест в память великого князя Сергея Александровича

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В Кремле в четверг открыли крест в память о великом князе Сергее Александровиче. В торжественной церемонии принял участие Владимир Путин, мэр столицы Сергей Собянин, а также патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Памятник установили на месте убийства московского генерал-губернатора - в 65 шагах от Никольской башни. Там же в 1908 году в память о князе был поставлен крест по проекту Васнецова - его снесли большевики в 1918 году.

Это событие в полной мере можно назвать восстановлением исторической справедливости. Не зря в Кремле на открытии мемориала собрались президент страны и патриарх Московский и всея Руси, члены правительства и мэр Москвы. Великий князь Сергей Александрович - пятый сын императора Александра II, московский генерал-губернатор погиб в феврале 1905 года. Выехал на карете без слуг и адъютантов, с одним кучером, и тут же был взорван террористом Каляевым, совсем недалеко от Никольской башни. Народ долго собирал окровавленные кусочки шинели. Целыми остались лишь нательный крест и образки. В память о его гибели рядом с башней сначала поставили крест, а чуть позже – памятник работы Васнецова. Деньги на него собрали всем миром, передает "ТВ Центр".

"Этот крест был первым памятником на территории Московского Кремля, уничтоженным после революции . Более 10 лет спустя после этого был снесен и находившийся на территории Кремля Чудов монастырь, где был погребен великий князь", - рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Спустя почти сто лет крест вернулся на своё место. Мемориал восстановили по поручению Владимира Путина. По словам президента, события того времени стали одним из тяжелейших испытаний для нашей страны. А этот крест - символ скорби и покаяния.

"Он служит напоминанием о цене, которую пришлось заплатить за взаимную ненависть, разобщённость, вражду, о том, что мы должны сделать всё, чтобы сохранить единство и согласие нашего народа. И сегодня вновь хочу сказать: Россия у нас одна, и все мы, каких бы разных взглядов и позиций ни придерживались, должны беречь и защищать её, во главу угла ставить будущее нашего народа, счастье наших людей, наших детей и внуков", - заявил Путин.

На церемонии открытия воссозданного креста стало понятно: история движется по спирали. Сразу несколько благотворительных организаций совместно с российским военно-историческим обществом объявляли народный сбор средств, чтобы реализовать этот проект. Всё получилось. Люди откликнулись.

Восстановлению креста предшествовали подробные исследования - архивные, исторические. Зато теперь можно сказать уверенно: он воссоздан с абсолютной точностью. Многочисленные специалисты это подтверждают. Главное, что в годы испытаний уцелели чертежи.

"Мы имеем практически уникально подлинный крест. Дело в том, что Васнецовский крест - он действительно исчез. Его судьба неизвестна. Но сохранились полностью все чертежи, все фрагменты деталей, художественного оформления, огромные кальки. Самый большой план этого креста - больше 6 метров", - рассказал историк, советник директора Федеральной службы охраны России Сергей Девятов.

Сегодняшнее событие очень важно не только для историков. Воссозданный крест - как напоминание. Да, в порыве ненависти можно уничтожить всё, что угодно. Даже убить. Но память стереть невозможно.

Ольга Стрельцова, Сергей Давидяк, "ТВ Центр", Москва.