Турция пригрозила "случайным" ударом по войскам США

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Турция готова нанести ракетный удар по позициям курдов, расположенным на турецко-сирийской границе. При этом Анкара предупредила, что под удар случайно может попасть американская военная техника.

Турция может нанести "случайный" удар по вооруженным силам США на севере Сирии. Об этом сообщает издание Politico.

По словам советника президента Турции Ильнура Чевика, Анкара недовольна тем, что американские войска взаимодействуют на границе Турции и Сирии с курдскими отрядами самообороны. Он подчеркнул, что турецкие ракеты, которыми ударят по позициям курдов, могут случайно попасть по американской военной технике.

Ранее отмечалось, что военная техника США перебрасывается к турецко-сирийской границе.