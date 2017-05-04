Студентка выбросилась из окна общежития МГТУ имени Баумана

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Девушка выбросилась из окна дома на Госпитальной улице в столице. Прибывшие на место сотрудники полиции констатировали ее смерть. По информации некоторых СМИ, погибшая являлась студенткой МГТУ имени Баумана.

Девушка выбросилась из окна дома в центре в столице и скончалась на месте. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"Сотрудники полиции в четверг на Госпитальной набережной, дом 4, корпус 1А обнаружили труп девушки, которая, по предварительным данным, упала с большой высоты", - говорится в сообщении.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что из окна седьмого этажа общежития МГТУ имени Баумана выбросилась 21-летняя студентка, которая училась на факультете инженерного бизнеса и менеджмента.

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