Киев на 85% сократил подачу воды в ЛНР

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Киев без объяснения причин сократил подачу воды в ЛНР. Сейчас специалисты "Луганскводы" проводят мероприятия по изменению режимов подачи воды.

Украина на 85% сократила подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) с Западной фильтровальной станции (ЗФС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия "Лугансквода".

Там отметили, что Киев при этом не уведомил о решении и его причине. Сейчас специалисты "Луганскводы" проводят мероприятия по изменению режимов подачи воды, но ситуацию усугубляет тот факт, что на профилактические работы был остановлен водопровод, обеспечивающий водой Стаханов, Кировск и Брянку.

Между тем, полпред провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Контактной группе Владислав Дейнего отметил, что Украина блокирует любые возможные механизмы оплаты за воду. По его словам, это позволяет ей прекращать поставки и манипулировать вопросом водоснабжения.

"Украина продолжает манипулировать вопросами оплаты за воду в то время, когда официальные киевские власти, предпринимая экономическую, а теперь и транспортную блокаду, практически лишают нас механизмов взаиморасчетов за воду, - отметил он.

Дейнего подчеркнул, что Луганск не может заплатить, если Киев делает все для того, чтобы эту оплату не принять. "Как следствие, манипулируя вопросами отсутствия оплаты, Украина вновь прекращает подачу воды на территорию ЛНР", - сказал он.