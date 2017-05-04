Собака укусила дочь Марии Захаровой в Крыму

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Мария Захарова рассказала, что ее дочь Марьяну укусила собака. Инцидент произошел в Севастополе. По словам официального представителя МИД, Марьяне была оказана необходимая помощь. При этом собака была не бродячая и привитая. В настоящее время животное находится под контролем ветеринаров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что ее дочь Марьяну в Севастополе укусила собака. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Захаровой, ее дочке была оказана необходимая помощь. Официальный представитель МИД отметила, что собака была не бродячая и привитая. В настоящее время животное находится под контролем ветеринаров.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что дочь Захаровой была госпитализирована после укуса бродячей собаки в Севастополе.