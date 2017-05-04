Как будет проходить голосование по программе реновации пятиэтажек в Москве

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После публикации перечня пятиэтажек, которые могут войти в программу реновации, во многих районах Москвы начались сходы граждан. Жители ветхих домов, которые не были включены в списки на снос, просят переселить их из ветхих хрущёвок. Только в четверг в Москве прошло более 50 подобных акций.

В предварительном списке на реновацию - четыре с половиной тысячи пятиэтажек. В каждой, по результатам опросов, за включение в программу свыше 70 процентов жителей. И теперь именно они должны принять окончательное решение - переезжать ли в новые квартиры, передает "ТВ Центр".

Человек хочет проголосовать по программе реновации. Он пришел в МФЦ. Открыл дверь, зашел внутрь. Что ему делать?

- Ему нужно пройти к стойке ресепшен, назвать услугу, получить талон и далее проследовать в окно по талону электронной очереди.

Естественно, он дожидается своей очереди, когда его вызывают уже непосредственно к окну. Что происходит здесь?

- Подходит к окну, подает документы. А это именно должен быть паспорт, если он собственник, то свидетельство о праве регистрации, либо выписка из ЕГРН. Если он наниматель, то паспорт и договор социального найма. Предоставляет документы нашему сотруднику. Сотрудник далее вводит в программный продукт - то есть "Активный гражданин".

Проголосовать можно и не выходя из дома, самостоятельно. На портале "Активный гражданин". За такой способ, согласно онлайн-опросу Высшей школы экономики, 64 процента респондентов. В основном, молодые люди до 40 лет. Исключить "накрутки" призвана тройная система верификации. Пользователям предложат ввести не только имя, отчество и фамилию - паспортные данные, уникальный номер СНИЛС, номер лицевого счета из единого платежного документа и номер свидетельства о регистрации собственности. Противники же реновации, в большинстве, предпочитают высказаться на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома. Уведомления о старте голосования - оно пройдет с 15 мая по 15 июня - направят на электронную почту и СМС-сообщениями на мобильный телефон. Не останутся в стороне и жильцы тех пятиэтажек, что не попали в список, но которые тоже хотят обновления. А их много. Только в четверг в городе - 54 митинга.

Жители Таганского района Центрального округа вышли к префектуре. И требуют включить их дома, вне зависимости от этажности, в программу реновации. Аварийные строения, говорят люди, нужно сносить, а не ремонтировать.

Направить заявку в правительство Москвы о присоединении к программе реновации хотят и жители района Южнопортовый. Их дома, как и аварийные дома в центре, скорее всего, будут включены во вторую очередь реновации.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр".