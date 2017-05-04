Генпрокуратура попросила возбудить дело о покупке "Почтой России" двух Ту-204

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Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что ведомство направило материалы о покупке ФГУП "Почта России" двух самолетов Ту-204 в Следственный комитет.

Генеральная прокуратура России направила материалы о покупке ФГУП "Почта России" двух самолетов Ту-204 в Следственный комитет. Об этом сообщает ТАСС. Информацию подтвердил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

В самой "Почте России" подчеркнули, что магистральные самолеты закуплены в полном соответствии с законодательством. Также компания отметила, что согласовала эту закупку с Министерством связи и массовых коммуникаций России. Об этом заявили в пресс-службе почтового регулятора.

В июне 2016 года ФГУП "Почта России" приобрела два самолета примерно за три миллиарда рублей. Магистральные самолеты Ту-204С приобретены в собственность Российской Федерации. "Почта России" владеет ими на правах хозяйственного ведения.

Отмечалось, что машины куплены в связи с бурным ростом объемов почтовых отправлений, связанным с развитием электронной торговли. При этом самолеты Ту-204С могут перевозить до 30 тонн почты на расстояние до 3,8 тысяч километров. Их планировалось использовать для отправки грузов на Дальний Восток, а также в Сибирь и Восточную Азию. Ранее "Почта России" осуществляла доставку почты на рейсах регулярных авиакомпаний.

Генпрокуратура России начала проверку законности приобретения почтовым оператором двух Ту-204 в январе.