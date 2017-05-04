Палата представителей Конгресса одобрила отмену Obamacare

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Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об отмене программы здравоохранения Obamacare. Теперь вместо него будет предложена другая программа. Голосование в сенате по этому вопросу должно пройти в июне 2017 года.

Члены палаты представителей Конгресса США одобрили законопроект об отмене программы здравоохранения Obamacare, а также замену ее другой программой. Об этом сообщает ТАСС.

Американский телеканал CNN отметил, что "за" проголосовали 217 конгрессменов. Это всего на один голос больше минимального числа, которое необходимо для принятия законопроекта.

Голосование в сенате по этому вопросу должно пройти в июне.

В конце марта 2017 года республиканцы уже пытались отменить Obamacare, но их действие провалилось. Тогда авторы законопроекта не смогли заручиться необходимой поддержкой своих же однопартийцев из числа консерваторов.

Указ о приостановке исполнение реформы бывшего президента США Барака Обамы по здравоохранению был одним из первых у Дональда Трампа. Закон экс-главы Белого дома обязывал всех американцев покупать медицинскую страховку. А республиканцы решили предложить новый порядок страхования граждан.

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