В результате обстрела школы в Мосуле погиб 81 человек

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Более 80 человек стали жертвами ракетного обстрела на западе Мосула в Ираке. Удар был нанесен по школе Эль-Вела.

Школа Эль-Вела подверглась ракетному обстрелу на западе Мосула в Ираке. В результате погиб 81 человек, передает ТАСС. Среди жертв - 34 мужчины, 29 женщин и 18 детей.

Учебное заведение находится в западном предместье города, который контролируется боевиками запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

Люди укрывались в здании учебного заведения из-за продолжающихся в районе боев между иракскими силовиками и ИГ. О том, какая из сторон нанесла удар по школе, неизвестно.