В США предложили проверять порты России из-за санкций против КНДР

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Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об усилении санкций против КНДР. Документ предписывает вести отчетность соблюдения портами различных стран условий санкционного режима в отношении Пхеньяна. В списке порты КНР, Ирана, Сирии и России, в том числе Находка, Ванино и Владивосток.

Нижняя палата Конгресса США ужесточила санкционный режим против КНДР. Ограничительные меры касаются международной торговли с Северной Кореей, передает ТАСС.

В частности, документ предписывает вести отчетность на предмет соблюдения портами различных стран условий санкционного режима в отношении КНДР. В этой связи упоминаются порты КНР, Ирана, Сирии (Латакия, Тартус) и России, в том числе Находка, Ванино и Владивосток.

Законопроект поддержали 419 конгрессменов, лишь один проголосовал против. Теперь законопроект должны будут одобрить в Сенате.

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