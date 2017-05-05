Пентагон проверяет информацию о гибели жителей при авиаударе в Мосуле

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Пентагон проверяет сообщения о массовой гибели мирных жителей в результате авиаудара. Предположительно, налет был совершен на убежище для беженцев в иракском Мосуле. Жертвами удара стали более 80 человек.

В иракском Мосуле жертвами ракетного обстрела стал 81 человек, среди них 18 детей, передает "ТВ Центр". Это произошло в западной части города, контролируемой боевиками запрещенной в России группировки "Исламское государство".

Погибшие укрывались в здании учебного заведения, пытаясь не попасть под перекрестный огонь. В этом районе идут бои между иракскими силовиками и террористами. На данный момент нет точной информации, какая из сторон нанесла удар по школе.