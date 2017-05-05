Солнечно и до 16 градусов тепла будет в столичном регионе

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В столичном регионе продолжает стоять солнечная, но прохладная погода. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до плюс 16 градусов. Будет дуть северо-западный ветер, ночью столбики термометров опустятся до 8 градусов. Характер погоды изменится в субботу. Начнутся небольшие дожди, но станет немного теплее — до плюс 19 градусов.

Погода в центральной России в майские праздники будет самой холодной за последние 30 лет. Уже этой ночью в Татарстане, на Южном Урале, в Прикамье отмечены заморозки. В столичном регионе синоптики прогнозируют даже мокрый снег. В День Победы в Москве будет не выше 8 градусов тепла, передает "ТВ Центр".

В Алтайском крае сотрудники МЧС помогают местным жителям пережить паводок. В Рубцовске подтопленными остаются более 80 частных жилых домов. Спасатели организовали откачку воды. Для оказание адресной помощи в городе ежедневно проводится подворовый обход. С беспилотников ведется круглосуточный мониторинг ситуации.

На реке Лена в Якутии начался ледоход. Гидрологи и спасатели с воздуха постоянно отслеживают паводковую ситуацию. Жителям населенных пунктов, которые при разливе реки могут попасть в опасную зону, рекомендовано быть готовыми к эвакуации, вывести скот на возвышенности и внимательно следить за сообщениями о повышении уровня воды.