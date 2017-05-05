50 лет назад у стен Кремля зажгли Вечный огонь

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"Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен". В Александровском саду Москвы полвека назад был открыт мемориал "Могила неизвестного солдата". С тех пор в память о павших героях Великой Отечественной Войны, чьи имена история не сохранила, у стен Кремля горит "Вечный огонь Славы".

Полвека назад пламя Победы, взятое от революционного огня на Марсовом поле, бережно везли 700 километров, сообщает "ТВ Центр". На всем пути с замиранием сердца стояли люди, а уже на Манежной площади столицы с факелом шагал легендарный летчик, герой Советского союза Алексей Маресьев, чтобы передать триумфальную эстафету генсеку Брежневу.

Отставной полковник Сергей Хмелидзе, в 60-е он был начальником почетного караула, помнит тот день почти по минутам. К Вечному огню люди тогда шли до поздней ночи. И особенно фронтовики. Каждый со слезами на глазах.

"Мне довелось видеть людей, которые подходили к могиле и говорили - это я здесь должен лежать, меня мой товарищ вытащил из боя. Мой отец погиб под Ленинградом.И для меня это было впечатление… прошу прощения, что я своему отцу отдаю", - со слезами на глазах говорит Хмелидзе.

За пылающим огнем люди даже не замечали, что мемориал недоделан. Но на снимках, сделанных 8 мая 1967 года хорошо видно: на могиле Неизвестного солдата тогда не было главных символов - ни знамени, ни воинской каски. Лишь ровные плиты.

Тот самый факел теперь в музее Мосгаза, спустя полвека по-прежнему в рабочем состоянии. Но достают его только в исключительных случаях. Внутри - баллон для газа и сетка, чтобы пламя было объемным. Устройство простое, но тяжелое.

Как и факел, сам Вечный огонь тоже объект уникальный — единственный газовый на территории Кремля. Профилактику проводят как по часам. Но даже тогда пламя не гаснет. Его просто переносят на временный постамент.

Под бронзовой звездой - особая горелка. Газ идет в трубке, спрятанной под металл. К ней выведены запальники, которые высекают искру. Их сразу три - для надежности. А чтобы пламя не задул ветер, сверху горелку защищает корона, она же придает пламени форму. От дождя и снега спасает перевернутый конус. Он отводит всю влагу в сторону. Сложную конструкцию разработал советский инженер Кирилл Ридер меньше, чем за три месяца. Вспоминает - ночевать приходилось на работе, пока шли испытания.

"С ветром у нас никаких проблем не было. Мы вентилятором проверяли скорость, как он - гаснет, не гаснет. С водой тоже — мы делали душ такой сильный, имитировали дождь. Проблемы были со снегом. И мы рыскали по всей Москве и доставали снег", - рассказывает Ридер.

Именно благодаря ему Вечный огонь горит не синим пламенем, как дома на плите, а ярко-красным. Это от недостатка воздуха. Но если надышаться, можно и упасть. Поэтому караул на посту номер один стоит в почетном отдалении. А чеканный шаг часовых, словно переходящий в отстук метронома, напоминает, какой ценой далась эта победа.

Борис Иванин, Сергей Сенченков, Максим Сидоренко, Александр Званцев. "ТВ Центр".