США взяли на себя ответственность за удар по мечети в Сирии

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В Пентагоне признали факт авиаудара по мечети на севере Сирии. По правилам, религиозные объекты, а также школы и больницы находятся в "необстрельном списке".

Пентагон признал, что 16 марта авиация США нанесла удар по зданию в районе Аль-Джины на севере Сирии, которое оказалось частью мечети, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

По данным сирийского наблюдательного совета по правам человека, в результате бомбардировки погибли 42 человека. В момент атаки в мечети проходила вечерняя молитва.

Ранее США утверждали, что разбомбили здание, в котором собирались боевики группировки "Аль-Каида" (организация запрещена в России - прим. ред.). Тогда никто не мог подтвердить, находилось ли здание в "необстрельном списке" или было изъято из него. По правилам, американским военным запрещено наносить удары по школам, больницам и религиозным сооружениям.

17 марта МИД России заявил, что Москва не сомневается в намерении США ударить именно по террористам.

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