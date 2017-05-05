Ким Чен Ын призвал армию быть готовой "сломать хребет" противнику

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал воинские части на островах Чжанчжэ и Му на юго-западном секторе фронта в Желтом море. Маршал вооруженных сил КНДР призвал военнослужащих сохранять бдительность, чтобы "сломать хребет противнику" при получении соответствующего приказа.

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал вооруженные силы быть готовыми к столкновению с противником. Об этом он заявил в ходе инспекции воинских частей на небольших островах Чжанчжэ и Му в юго-западном секторе фронта в Желтом море.

Как передает ТАСС со ссылкой на северокорейскую прессу, главу государства встретил начальник Бюро управления артиллерией Корейской народной армии генерал-полковник Пак Чжон Чон. Он ознакомил Ким Чен Ына с обстановкой на расположенном недалеко острове Ёнпхёндо, контролируемом южнокорейской армией. Генерал также показал лидеру страны "план обстрела позиций противника".

Ким Чен Ын призвал военнослужащих "сохранять бдительность, чтобы сломать хребет противнику после получения соответствующего приказа". Глава государства похвалил артиллеристов, которые в 2010 году превратили остров Ёнпхёндо "в море огня" после провокаций противника.

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