В Сирии у террористов нашли оружие с электроникой из России

Теги: В мире сирия оружие

Военные специалисты в Сирии обнаружили, что снайперы ИГ используют приборы ночного видения с российской электроникой. Каким образом электронно-оптические преобразователи оказалась у террористов, никто не знает. Согласно официальным данным, уголовных дел по статье об "Утрате военного имущества" не возбуждалось.

Снайперы запрещенных в России террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" используют прицелы ночного видения с электроникой, произведенной в России.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на российских военных специалистов, которые изучают оружие сирийских боевиков, никто не знает, каким образом электроника могла попасть к ним. Уголовные дела об утрате российскими военными прицелов не заводили.

После обнаружения в Сирии российских прицелов началась доследственная проверка. По одной из версий, комплектующие могли попасть к боевикам через третьи страны.

Читайте также:

В Астане приняли меморандум о четырех зонах деэскалации в Сирии

Источник сообщил о планируемом в ближайшие дни вбросе о химоружии в Сирии