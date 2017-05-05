СМИ: Клинтон создаст политическую группу противодействия Трампу

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Экс-кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон планирует создать новую политическую группу, главной целью которой будет противостояние президенту США Дональду Трампу.

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон собирается создать новую политическую силу, которая займется финансированием организаций, выступающих против президента США Дональда Трампа, сообщает газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с планами экс-госсекретаря.

Ожидается, что первая встреча Клинтон с потенциальным участниками группы пройдет на следующей неделе. Тогда же решится вопрос о руководстве движения. Финансовыми вопросами будет руководить Джудит Маккейл, ранее занимавшая пост заместителя госсекретаря США при Хиллари Клинтон.

По данным источников газеты, новое движение получит название "Вместе вперед".

Ранее Клинтон обвинила в своем проигрыше на президентских выборах в США Россию, главу ФБР и Wikileaks.

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