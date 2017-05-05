На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение

Теги: землетрясение киргизия таджикистан Происшествие стихия

На границе Таджикистана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Как сообщили в Геологической службе США, эпицентр подземных толчков располагался в 27 километрах к северо-западу от таджикского города Каракенджа. Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН оценил магнитуду землетрясения в 6,7.

Сразу несколько землетрясений произошло на границе Таджикистана и Киргизии. Магнитуда самого сильного из них составила 5,8. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр поземных толчков располагался в 27 километрах от таджикского города Каракенджа. Очаг залегал на глубине 10 километров. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Как сообщили "Интерфаксу" в Геофизической службе академии наук Таджикистана, в Душанбе интенсивность толчков составила три-четыре балла, в Хатлоне – два балла.

Сейсмологическая служба Казахстана оценила магнитуду подземных толчков в 5,9. Эпицентр, по ее данным, залегал на глубине 5 километров.

Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 6,7. По интенсивности сейсмособытие оценили как "опустошительное".