Франция за 2 дня до выборов: кандидаты обмениваются обвинениями

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До второго тура президентских выборов во Франции осталось всего два дня. Напоследок кандидаты решили обменяться обвинениями.

За два дня до второго тура выборов президента во Франции кандидаты — лидер движения "Вперед" Эмманюэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен не скупятся на обоюдные обвинения. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Макрон, выступая на митинге в городке Альби, пообещал привлечь к ответственности штаб Ле Пен за распространение клеветы. Лидер движения "Вперед" заявил о ложной информации о якобы имеющихся у него счетах в офшорах.

В свою очередь, в штабе главы "Национального фронта" сообщили, что полиция задержала хакера, атаковавшего несколько дней назад сайт избирательной кампании. Саму же Марин Ле Пен во время поездки в Бретань группа противников её программы забросала яйцами. Охрана поспешила увести ее в безопасное место.

Эту предвыборную кампания в пятой республике уже назвали одной из самых грязных. Согласно последним опросам, перед вторым туром выборов, фаворитом является Эммунюэль Макрон - его рейтинг составляет 60%, за Марин Ле Пен готовы проголосовать 40% избирателей.