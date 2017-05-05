Минобороны назвало плановым появление российских Ту-95 у Аляски

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Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации в сопровождении истребителей Су-35С выполняли у берегов Аляски плановый полет. Об этом заявили в российском Минобороны.

Полет российских стратегических ракетоносцев ТУ-95МС в сопровождении истребителей Су-35С над нейтральными водами Тихого океана рядом с Аляской проходил в строгом соответствии с международными правилами. Об этом сообщает Министерство обороны России, передает "ТВ Центр".

Полет выполнялся 4 мая и не нарушал границ других государств. Российские летчики Дальней авиации, согласно утвержденному плану, регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана, как с базовых, так и с оперативных аэродромов, заявили в Минобороны.