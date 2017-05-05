В Набережных Челнах два "КамАЗа" провалились под землю. Видео
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Два "КамАЗа" провалились под землю в Набережных Челнах. Машины стояли на парковке, где недавно был положен асфальт, и неожиданно начали уходить под землю.
В Сети набирает популярность видео, на котором два автомобиля "КамАЗ" буквально уходят под землю, сообщает "ТВ Центр".
Это зафиксировали камеры наружного наблюдения в Набережных Челнах. Машины стояли на парковке, где недавно было положено асфальтовое покрытие, и неожиданно начали проваливаться в огромную яму. В момент инцидента в кабинах грузовиков никого не было.
Позже "КамАЗы" удалось достать из-под земли. Машины не получили серьезных повреждений.