10:24, 05 мая 2017

В Набережных Челнах два "КамАЗа" провалились под землю. Видео

Теги:  Общество  курьезы  автомобиль  видео

Два "КамАЗа" провалились под землю в Набережных Челнах. Машины стояли на парковке, где недавно был положен асфальт, и неожиданно начали уходить под землю.

В Сети набирает популярность видео, на котором два автомобиля "КамАЗ" буквально уходят под землю, сообщает "ТВ Центр".

Это зафиксировали камеры наружного наблюдения в Набережных Челнах.  Машины стояли на парковке, где недавно было положено асфальтовое покрытие, и неожиданно начали проваливаться в огромную яму. В момент инцидента в кабинах грузовиков никого не было.

Позже "КамАЗы" удалось достать из-под земли. Машины не получили серьезных повреждений.

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