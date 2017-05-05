Johnson & Johnson обязали выплатить $110 млн больной раком женщине
Суд в США обязал компанию Johnson & Johnson выплатить более 110 миллионов долларов женщине, заболевшей раком после использования детской присыпки. У 62-летней Луис Слемп диагностировали рак яичников, после чего болезнь распространилась на печень. Она утверждает, что около 40 лет использовала продукты J&J.
Суд в США обязал Johnson & Johnson выплатить более 110 миллионов долларов 62-летней Луис Слемп, передает Reuters.
Женщина заявила, что после десятилетий использования гигиенических средств J&J (детская присыпка и гель для душа) на основе талька у нее развился рак яичников и печени.
Поставщиком талька для J&J была компания Imerys Talc America, являющаяся дочерней структурой Imerys. По решению суда, Imerys также должна заплатить пострадавшей 105 тысяч долларов.
В J&J заявили, что сочувствуют женщине с раком яичников, но планирует подавать апелляцию.
В феврале 2016 года суд присяжных принудил компанию выплатить 72 миллионов долларов семье женщины, погибшей от овариального рака, а в мае 2016 года 55 миллионов долларов женщине, которая заявила, что продукты J&J привели к развитию у нее рака. Компанию неоднократно обвиняли в недостаточном информировании потребителей о рисках заболевания раком при использовании продукции компании на основе талька.
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