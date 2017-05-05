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В Лубянском проезде в центре Москвы горит здание на площади 3 тысячи квадратных метров. Спасатели объявили третий ранг сложности возгорания. Движение по Лубянскому проезду затруднено. МЧС попросило водителей выбирать альтернативные маршруты. Данных о пострадавших нет.

В центре Москвы произошел крупный пожар. Горит здание в Лубянском проезде. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС столицы.

"На данный момент площадь пожара в здании старой постройки в Лубянском проезде составляет около 3 тысячи квадратных метров, объявлен третий ранг сложности", - сообщили в ведомстве.

Данных о пострадавших нет. Подробности инцидента уточняются. Движение по Лубянскому проезду затруднено. Спасатели попросили выбирать маршруты объезда и не препятствовать проезду пожарной техники.