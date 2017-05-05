За отказ в помощи инвалидам, пенсионерам и детям будут штрафовать

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Роспотребнадзор предложил штрафовать за отказ в обслуживании социально уязвимых слоев населения. Речь идет об инвалидах, пенсионерах и детях.

Роспотребнадзор выступил с предложением ввести штрафы за отказ обслуживать представителей социально незащищенных слоев населения - инвалидов, пенсионеров и детей, пишет газета "Известия".

Из доклада Госсовета "О национальной системе защиты прав потребителей", представленного Владимиру Путину следует, что ведомство собирается установить административную ответственность "за воспрепятствование в приобретении товаров, работ, услуг представителями социально уязвимых слоев населения".

Роспотребнадзор предлагает увеличить сумму штрафа, если отказ в обслуживании будет совершаться в присутствии третьих лиц.

Поводом для инициативы стала история с младшей сестрой модели Натальи Водяновой, которую в 2015 году выгнали из нижегородского кафе из-за ее заболевания.

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