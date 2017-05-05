СМИ: лекарства по рецепту могут стать бесплатными

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В Минздраве ведут работу над проектом, согласно которому предлагается сделать бесплатными отпускаемые по рецепту врача лекарства, которые сейчас доступны только льготникам. Планируется, что россияне смогут получать по рецепту и без оплаты препараты из списка, который в настоящий момент разрабатывается.

В Министерстве здравоохранения работают над проектом, благодаря которому лекарства по рецепту частично могут стать бесплатными по полису ОМС. О новой системе обеспечения россиян препаратами сообщил директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов.

Как пишет газета "Известия", в настоящий момент прорабатываются модели финансирования этой системы. При этом бесплатно россияне смогут получить только лекарства из списка. На данный момент бесплатные медицинские препараты могут получить только некоторые категории льготников.

В Минздраве газете подтвердили, что "в настоящий момент данный вопрос обсуждается", но от дальнейших комментариев отказались.

Как рассказала директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович, запуск системы возмещения стоимости выписанных по рецепту лекарств перенесен на 2019 год из-за нехватки финансирования.

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