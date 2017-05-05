У России есть доказательства провокации в Хан-Шейхуне

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Россия располагает неопровержимыми доказательствами того, что химическая атака в Хан-Шейхуне является провокацией. Об этом заявил спецпредставитель по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в Астане. По его словам, доводы Москвы натыкаются на непонимание со стороны Запада.

У России есть неопровержимые доказательства того, что химическая атака в сирийском городе Хан-Шейхун была провокацией. Об этом заявил спецпредставитель России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в кулуарах встречи в Астане, пишет "Интерфакс".

По его словам, в Москве уверены, что к химатаке причастны структуру, "не заинтересованные в мире" в Сирии. При это Лаврентьев пожаловался, что все доводы и объяснения Москвы натыкаются на полное непонимание со стороны Запада.

4 апреля стало известно о том, что в городе Хан-Шейхун якобы было применено химоружие. В ответ 7 апреля ВВС США нанесли авиаудар ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе в провинции Хомс. 20 апреля Россия представила ОЗХО ряд свидетельств того, что инцидент с возможным применением химоружия в сирийской провинции Идлиб носит постановочный характер.

Западные страны утверждают, что ответственность за использование химического оружия в Сирии лежит на президенте Башаре Асаде. Сам Асад называет произошедшее провокацией.