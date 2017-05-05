Двух школьников задержали в Москве за кражу костюма "стакана"

Теги: школа дети Происшествие москва кража

Полиция задержала двух школьников по подозрению в краже ростовой куклы из ресторана быстрого питания в центре Москвы. С подозреваемых взята подписка о невыезде. По данным полиции, информация о краже ростовой куклы "Стакан" поступила правоохранительным органам 24 апреля. По данному факту было возбуждено дело.

Двоих школьников задержали по подозрению в краже ростовой куклы из ресторана Burger King в центре столицы. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По подозрению в совершении кражи ростовой куклы задержаны двое учащихся частной столичной школы в возрасте 15 и 16 лет. С несовершеннолетних взяты подписки о невыезде", - сказал он.

Информация о краже ростовой куклы "Стакан" поступила в полицию 24 апреля. По данному факту возбудили уголовное дело. Стоимость украденного костюма составляет 24,5 тысячи рублей.

Читайте также:

В центре Москвы горит здание на площади 3 тысячи квадратных метров

Москвич в ходе ссоры с матерью выкинул ее собаку с 16-го этажа

В Москве угнали Lexus за 6,2 млн рублей