Из-за пожара в центре Москвы изменились маршруты общественного транспорта

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Ряд автобусов и троллейбусов изменили маршруты следования из-за крупного пожара в Лубянском проезде. В настоящее время ранг пожара снижен с третьего до первого номера. К месту происшествия прибыл вертолет МЧС. Сведений о пострадавших не поступало.

Общественный транспорт изменил маршруты следования из-за крупного пожара в Лубянском проезде. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

"В связи с возгоранием в Лубянском проезде автобусы №№ м2, м5, м9, 38, 101, 144, 158, 904 следуют измененной трассой. Также изменили трассу троллейбусы №№ м7, м7к, м8", - говорится в сообщении.

Как сообщил "Интерфакс" с места происшествия, на тушение пожара прилетел вертолет МЧС, В настоящее время он проводит разведывательный полет. В случае необходимости, он может сбросить несколько тонн воды на горящее здание.

По данным Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС столицы, ранг пожара к настоящему моменту снижен с третьего до первого номера.

Как сообщалось ранее, на Лубянском проезде в центре Москвы горит здание на площади 3 тысячи квадратных метров. Движение по Лубянскому проезду затруднено. МЧС попросило водителей выбирать альтернативные маршруты и не препятствовать работе и проезду пожарных. Данных о пострадавших нет.