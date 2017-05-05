В доме умершего сотрудника Минобороны под Петербургом нашли центнер тротила

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В городе Павловске под Петербургом в квартире обнаружили крупную партию взрывчатки. Дом пустовал с осени 2013 года после смерти хозяина, который до выхода на пенсию работал в Минобороны. Рабочие обнаружили в квартире порядка ста килограммов тротила, несколько сотен детонаторов и взрывпакетов, а также десятки тысяч патронов.

В жилом доме под Санкт-Петербургом обнаружил схрон с оружием и взрывчаткой. Как пишет "Фонтанка", хозяин квартиры в городе Павловск – уже умерший мужчина, который до выхода на пенсию работал в Минобороны.

Центнер тротила, несколько сотен детонаторов и взрывпакетов, а также десятки тысяч патронов разного калибра нашли рабочие. Квартира на Гуммолосаровской улице пустовала с осени 2013 года после смерти хозяина.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вынесли боеприпасы из квартиры. Жильцы дома в этот момент были эвакуированы. Все найденные боеприпасы направлены на экспертизу.

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