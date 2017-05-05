Спасатели локализовали крупный пожар в Лубянском проезде

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Пожар в выселенном доме в Лубянском проезде локализован, угрозы распространения огня на соседние здания нет. По информации властей Москвы, горящее здание не представляет исторической ценности.

Спасатели локализовали пожар в выселенном доме в Лубянском проезде, сообщает агентство "Москва".

По данным заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, возгорание началось в 8:20 и произошло в трех точках. Повышенная сложность пожара обусловлена тем, что в здании деревянные перекрытия и существовала угроза распространения огня на соседние дома. По данным МЧС, из соседнего офисного здания выведены более 40 человек.

"Думаю, что ликвидация пожара будет объявлена в рамках ближайших трех часов", - сказал Бирюков, отметив, что исторической ценности здание не несет.

В столичном главке МЧС сообщили, что уровень загрязнения воздуха находится в норме.

С момента возникновения пожара на Лубянском пр. 19 проводится мониторинг зоны задымления,концентрация ПДК не превысила нормативных значений. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 5 мая 2017 г.

Ранее сообщалось, что в доме №19 в Лубянском проезде произошел пожар в выселенном здании на площади около 3 тысячи квадратных метров. Пожару присвоили третий, повышенный ранг сложности. К настоящему моменту ранг понижен до первого номера. В тушении принимают участие 155 человек и 49 единиц техники, в том числе вертолет МЧС. Сведений о пострадавших не поступало.

Движение по Лубянскому проезду затруднено. МЧС попросило водителей выбирать альтернативные маршруты и не препятствовать работе и проезду пожарных. Общественный транспорт следует в объезд.