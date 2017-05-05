Президентская гонка во Франции вышла на финишную прямую

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"Слава Богу, на этот раз не Россия!" - так в нашей дипмиссии в Великобритании пошутили над словами Терезы Мэй. Она обвинила Брюссель в попытках вмешаться в парламентские выборы в Соединённом Королевстве. Тем временем, президентская гонка во Франции выходит на финишную прямую. Судьба Пятой республики решится уже через два дня.

Концерт в Париже был целиком посвящен Марин Ле Пен, но дифирамбов со сцены у площади Республики ей не поют.

"Мы выступаем против расизма и антисемитизма. А мадам Ле Пен – расистка. Она опасна. Да-да-да! Нам надо быть внимательными!" – кричали со сцены.

Кто заказывал музыку, достоверно неизвестно, сообщает "ТВ Центр". По данным организаторов, это более 30 ассоциаций. Их названия не раскрывают, но сообщают, что все они захотели пожертвовать деньги с одной целью. Чтобы те, кто веселится на площади Республики, 7 мая сделали правильный выбор.

Какой - вполне четко прописано в листовках. 7 мая вы не должны голосовать за Марин Ле Пен, пишут жителям сразу нескольких французских городов представители мэрий. Но что там районные чиновники или даже европейские рок-звезды, когда на авансцену выходят фигуры мирового масштаба.

"Я не планирую быть вовлеченным в большое количество предвыборных компаний, потому что я не собираюсь возвращаться в Белый Дом, но французские выборы очень важны для будущего Франции и тех ценностей, которым мы придаем особое значение. И учитывая важность этих выборов, я хотел бы, чтобы вы знали — я поддерживаю Эмманюэля Макрона", - заявил в видеообращении экс-президент США Барак Обама.

За два дня до выборов Макрон в фаворитах этой гонки. Вышел, если верить социологам, победителем из дебатов. И в воскресенье получит как минимум 60%. Впрочем, Ле Пен сдаваться не собирается. В плотном графике - встречи с профсоюзами, фермерами. Задача собрать каждый голос недовольных положением дел в стране.

"На дебатах я была вдовой фермера, который покончил жизнь самоубийством потому, что не мог больше платить по счетам. Я была предпринимателем, который видит как госконтракты уходят к зарубежным компаниям, я была тем, кто, ожидая социального жилья десятки лет, смотрит на то как мигранты получают его практически сразу. И мне очень жаль, если чьи-то деликатные уши не выдержали этой гневной правды", - говорит Ле Пен.

Сторонник глобальной экономики, Эмманюэль Макрон, скорее, на стороне большого капитала. Размер сбережений самого Макрона формально невелик. Но на дебатах накануне Марин Ле Пен заявила: у соперника может быть офшорный счет на Багамских островах. Лидер движения "Вперед!" спешно подал жалобу в прокуратуру, требуя наказать Ле Пен за клевету и попытку манипулировать мнением избирателей.

Результаты станут известны в воскресенье еще до полуночи. Но сам Макрон, в начале гонки считавшийся аутсайдером, в своей победе, похоже, уверен. Для триумфа уже подобрали нужный антураж. Журналистов и сторонников кандидата, по данным французских СМИ, соберут на площади у Лувра. До сих пор потрясающей своим великолепием бывшей резиденции французских королей.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж.