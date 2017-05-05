В Новосибирске ищут мать, выбросившую свою дочь в мусорный бак

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В Новосибирске устанавливают личность женщины, которая оставила свою маленькую дочь в мусорном контейнере. Девочка, по всей видимости, мешала ей разговаривать по телефону. Плачущего ребенка обнаружили прохожие. Они сняли происходящее на видео, которое теперь изучает следствие.

Из мусорного бака торчит капюшон. На маленькой девочке – розовая куртка. Иногда ей удаётся привстать на носочках и посмотреть на прохожих, но потом она снова скрывается за стенкой глубокого контейнера. Автор видео начал запись спустя несколько секунд после того, как женщина бросила в контейнер свою дочь. Ей очень надо было поговорить по телефону. А девочка мешала, передает "ТВ Центр".

Ребёнок громко плачет. Но мать не сразу поддаётся уговорам прохожих, с неохотой всё же достаёт ребёнка. Испуганная девочка крепко обнимает её, и они уходят.

По факту произошедшего следователи инициировали проверку. Им предстоит установить личность женщины.

"В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводятся мероприятия по поиску женщины", - сообщил старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Новосибирской области Алексей Максименко.

Таких случаев, когда родители издеваются над детьми на глазах у всех, можно вспомнить десятки. У женщины, которая ногами била сына в магазине на Ямале два года назад, мальчика изъяли. Но она продолжает воспитывать его брата.

Под арестом теперь ожидает решения суда мужчина, жестоко избивавший этой зимой трёхлетнего сына на улице Екатеринбурга.

Таких "мам" и "пап не пугает ни наказание, ни то, что они могут покалечить ребёнка. Женщине, посадившей в мусорный бак дочку, может грозить уголовное наказание. Только сначала её надо найти.

Евгения Карих, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".

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