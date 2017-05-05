Предупреждение о возможной приостановке чартеров в Турцию могут отозвать в пятницу

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Предупреждение российским авиакомпаниям о возможной приостановке чартерного сообщения с Турцией могут отозвать в пятницу. Как сообщил источник в туриcтической отрасли, решение ожидается до конца дня.

Предупреждение о возможной приостановке чартеров в Турцию для российских авиакомпаний могут отозвать в пятницу. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в туристической отрасли.

"Ожидаем, что предупреждение о возможной приостановке чартерного авиасообщения с Турцией будет официально отозвано сегодня до конца дня", - сказал он.

Российские авиакомпании 10 апреля получили предупреждение о возможной приостановке чартерного сообщения с Турцией. Соответствующую телеграмму разослала Росавиация. Чартерное сообщение между двумя странами было прервано в ноябре 2015 года и восстановлено только в конце августа 2016-го.