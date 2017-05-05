Российские военные доставили помощь в горную деревню Латакии

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Четыре гуманитарных акции провёл за минувшие сутки российский Центр по примирению в Сирии. Продукты питания, питьевая вода и предметы первой необходимости доставлены в населённые пункты в провинциях Алеппо, Эль-Кунейтра и Латакия. В селении Брабишбо наших солдат встречали жители, которые сами помогли сирийской армии отбить свою малую родину от исламистов.

Апельсины, цветы и песни — так представителей российского Центра по примирению встретили в высокогорной деревне Брабишбо провинции Латакия. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Сегодня я наконец приготовлю настоящий обед для своих детей. Наши мужчины сейчас в армии или в ополчении, они не работают и семьи некому содержать. Россия привезла нам продукты и это очень здорово. Спасибо вам!" – говорит жительница деревни Ания Магер.

В кузове около двух тонн продуктов, расфасованных в 400 пакетов с символикой, которую знает уже вся Сирия. Хватит на всех жителей деревни и еще останется про запас. Для детей, как обычно, предусмотрены сладкие подарки.

"Данный населенный пункт входит в число приоритетных в связи с тем, что он находился долгое время в окружении и здесь большое количество граждан пострадавших. Много вдов, которые потеряли своих мужей", - объясняет офицер Центра по примирению враждующих сторон Вячеслав Румянцев.

Бои в этой части Латакии шли повсюду. Только в Брабишбо погибли 55 человек, более ста были ранены. Поднимать запущенное за время войны хозяйство теперь предстоит женщинам и мужчинам, которые вернулись с фронта с ранениями.

По соображениям безопасности точка, куда направится очередной гуманитарный груз, держится в секрете, но в каждом селе, в каждой деревне его ждут и надеются.

Алексей Платонов, Тимур Абдуллаев. ТВ Центр.