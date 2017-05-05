Новейший фрегат "Адмирал Эссен" пополнил средиземноморскую группировку ВМФ

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Новейший фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" пополнил состав постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море. Корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр".

Новейший фрегат "Адмирал Эссен" пополнил средиземноморскую группировку Военно-морского флота России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслава Трухачева.

"Сегодня новейший фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен", который выполняет межфлотский переход с Балтийского на Черноморский флот, проследовал проливом Гибралтар и прибыл в акваторию Средиземного моря. Боевой корабль вошел в состав постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней оперативной зоне", - сказал он.

По данным Минобороны, "Адмирал Эссен» является первым серийным кораблем проекта 1135.6. Фрегат вооружен крылатыми ракетами "Калибр", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артиллерийской установкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами. Кроме того, корабль может нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.