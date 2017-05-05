Зоны деэскалации в Сирии закрыли для полетов коалиции США

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В Сирии начинают действовать четыре зоны деэскалации. Они созданы в провинции Идлиб, к северу от Хомса, в Восточной Гуте в районе Дамаска и на юге Сирии. Как сообщил спецпредставитель России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, эти территории будут закрыты для полетов авиации США и коалиции.

В Сирии вступает в силу меморандум о создании зон деэскалации, передает "ТВ Центр". Документ подписан накануне в Астане. Договорённость о режиме прекращения огня в четырёх областях страны достигли представители Дамаска и вооружённой оппозиции при участии стран-гарантов - России, Турции и Ирана.

Зоны деэскалации будут созданы в провинции Идлиб, к северу от Хомса, в Восточной Гуте в районе Дамаска и на юге Сирии. Там будет полностью запрещено применение оружия, начнутся работы по восстановлению инфраструктуры, откроется вход для гуманитарных организаций. Стороны надеются, что это будет способствовать возвращению жителей. Инициативу приветствовали генеральный секретарь ООН и его спецпредставитель по Сирии.

"По нашему общему мнению, это многообещающий шаг к достижению того, о чём мечтают люди в Сирии, – к сокращению насилия, которое стало привычным в четырёх указанных областях. ООН поддерживает достигнутые договорённости. Мы приложим максимум усилий для их конкретной реализации", - заявил Стаффан де Мистура.