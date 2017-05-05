Крупный пожар в Лубянском проезде потушен

Спасатели ликвидировали пожар в выселенном здании в Лубянском проезде. На данный момент проводится разбор завалов. В тушении принимали участие около 160 человек. Также были задействованы 50 единиц спецтехники и вертолёт.

Пожар в выселенном здании в Лубянском проезде в Москве ликвидирован, передает агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МЧС.

На данный момент спасатели осуществляют разбор завалов.

Ранее сообщалось, что в доме №19 в Лубянском проезде в 8:20 начался пожар в выселенном здании на площади около 3 тысячи квадратных метров. Пожару присвоили третий, повышенный ранг сложности, позднее понизили до первого. В 10:50 спасатели объявили о локализации огня.

В тушении принимали участие 155 человек и 49 единиц техники, в том числе вертолет МЧС. Сведений о пострадавших не поступало. Из соседнего здания эвакуировали более 40 человек.

По информации заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, исторической ценности здание не несет.

Движение по Лубянскому проезду затруднено. МЧС попросило водителей выбирать альтернативные маршруты и не препятствовать работе и проезду пожарных. Общественный транспорт следует в объезд.

На месте события находится корреспондент "ТВ Центра" Кристина Одиноченко.