В Таджикистане назвали акцию "Бессмертный полк" противоречащей исламу

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"Бессмертный полк" не включен в утвержденный президентом Таджикистана план мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы, говорится в официальном заявлении агентства "Ховар". Согласно исламским традициям, "недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших".

Национальное информационное агентство Таджикистана "Ховар" опубликовало официальное заявление по поводу отказа местных властей проводить акцию "Бессмертный полк".

"Согласно исламским традициям, недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским и мазхабским ценностям", - отмечается в сообщении.

Кроме того, невозможность проведения "дополнительных акций" объясняется продолжением войны в районах, прилегающих к границе Таджикистана с Афганистаном.

"В Республике Таджикистан осталось всего 447 участников и инвалидов ВОВ, большинство из которых инвалиды и люди преклонного возраста. Вывод ветеранов ВОВ на улицы, организация встреч с ними представляется невозможным", - указывает "Ховар".

Акция не включена в утвержденный президентом Таджикистана план мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы, так как данная акция "является инициативой отдельных неправительственных организаций".

"Бессмертный полк" - это акция-шествие людей, которые выходят на улицы с портретами родственников, участвовавших в ВОВ. Идея принадлежала журналистам томского телеканала "ТВ-2". С 2015 года организацией акции начал заниматься Общероссийский национальный фронт.

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