После пожара в центре Москвы открыли движение для общественного транспорта

Теги: гибдд мчс пожар Происшествие москва транспорт

Движение в центре Москвы открыли после пожара в Лубянском проезде. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы, ограничение снято только для общественного транспорта. Водителей на личных автомобилях просят искать альтернативные маршруты.

В центре Москвы после пожара в Лубянском проезде открыли движение для общественного транспорта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции столицы.

"В настоящее время в Лубянском проезде снято ограничение движения только для общественного транспорта", - сказал он.

По словам представителя управления ГИБДД Москвы, водителям личного транспорта необходимо выбирать альтернативные маршруты.

Пожар в доме №19 в Лубянском проезде начался в 8:20. Огонь распространился на 3 тысячи квадратных метров. Пожару присвоили третий, повышенный ранг сложности. Затем он был понижен до первого номера. В 10:50 спасатели объявили о локализации огня. В 11:15 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

Читайте также:

Из-за пожара в центре Москвы изменились маршруты общественного транспорта

В центре Москвы горит здание на площади 3 тысячи квадратных метров